Законность пользования соцсетями экстремистской организации оценили

Юрист Кочерин рассказал об ответственности за взаимодействие с экстремистской организацией

После признания Meta экстремистской организацией россияне смогут пользоваться ее соцсетями, но с некоторыми ограничениями. За нарушение может наступить ответственность, рассказал в беседе с «Лентой.ру» адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

После того, как Тверской суд вынес решение о признании Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России, пользоваться соцсетями все еще законно. Запрет не коснулся мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации. Заблокированные ранее Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен в России) и Facebook (признан экстремистской организацией и запрещен в России) запрещены. По оценке Владислава Кочерина, привлечь к ответственности могут за демонстрацию символики.

«Пользоваться соцсетями будет можно. Но символика экстремистской организации и ее демонстрация будут незаконны. Нужно следить за тем, чтобы вы ее никак не использовали. Очень сложно представить, как пользоваться этими соцсетями, ведь их символика будет в телефонах», — пояснил он.

Признание организации экстремистской предполагает запрет символики. Получается, что использовать можно, но если кто-то будет пойман при демонстрации символики, могут быть проблемы Владислав Кочерин Адвокат

Можно ли переписываться в Messenger?

У социальной сети Facebook существует отдельное приложение для обмена сообщениями — Messenger. По аналогии с WhatsApp он является средством общения, а не распространения информации, поэтому за его использование не должно быть последствий, объяснил адвокат.

«Мессенджер в социальной сети выделен в отдельное приложение, если он не содержит запрещенной символики, против него не вынесено никаких решений, то использование его и демонстрация не противоречит закону и никаких нарушений не содержит. Думаю, сам мессенджер под запрет не попадает», — считает юрист.

Расплата за рекламу

Согласно статье 282.3 Уголовного кодекса, в России предусмотрена ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Покупка рекламы в соцсетях, принадлежащих Meta, может повлечь последствия, полагает Владислав Кочерин.

Все, кто пользуется услугами этой организации, должны лишний раз подумать, нужно ли переводить средства. Любой платеж может рассматриваться как основание для проверки Владислав Кочерин Адвокат

«Если вы переводите какие-то денежные средства, это может рассматриваться как финансирование деятельности экстремистской организации. По опыту предыдущего применения закона, умысел должен быть направлен именно на это. Реклама, как обычная услуга, не должна так рассматриваться. Но проблема в том, что при возбуждении дела обычно не очень сильно разбираются, на какие именно цели шли платежи. Велика вероятность, что деньги, поступившие на счет экстремистской организации, могут быть поводом для возбуждения уголовного дела, а потом придется объяснять, что они шли не на финансирование, а были платой за услуги», — заключил специалист.

Тверской суд Москвы на заседании в понедельник, 21 марта, признал американскую компанию Meta экстремистской.

Во время рассмотрения дела Роскомнадзор и ФСБ попросили суд немедленно запретить ее в России. Представитель ФСБ заявил, деятельность компании направлена против России и ее вооруженных сил.

Судебный процесс начался после утечки из корпоративной почты. По данным Reuters, Meta временно разрешила в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позже компания подтвердила это назвав такое решение «формой политического самовыражения» из-за спецоперации России на Украине.

Из-за новых принципов модерации в России был заблокирован Instagram. Ранее Роскомнадзор закрыл доступ к Facebook из-за ограничения деятельности российских СМИ.