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В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram

Депутат Госдумы Пискарев назвал справедливым решение о запрете Facebook и Instagram

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил решение о запрете в России социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Его заявление передает ТАСС.

Депутат Госдумы назвал справедливым судебное решение о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее сервисов на территории страны. По его словам, руководители корпорации возомнили себя вершителями судеб, разрешив пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. «Это беспрецедентный шаг, который не может оставаться безнаказанным и подлежит ответственности по всей строгости закона», — подчеркнул Пискарев.

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Парламентарий добавил, что, запретив деятельность Meta, российские государственные органы и суд показали, что закон является обязательным для всех.

21 марта стало известно, что московский суд запретил Instagram и Facebook в России в связи с экстремистской деятельностью. Отмечалось, что соответствующее решение вступило в силу немедленно.

Заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете работы ее сервисов на территории страны поступило в суд от Генпрокуратуры 11 марта. В тот же день против компании было возбуждено уголовное дело.

Причиной стало сообщение о том, что руководство Meta разрешило модераторам Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Кроме того, сообщалось, что не будут удаляться пожелания смерти в адрес президента России Владимира Путина.

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Евгения Наумова
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