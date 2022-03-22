Названа дата прощания с заслуженной артисткой России Натальей Назаровой

Заслуженную артистку России Наталью Назарову решили кремировать

Названа дата прощания с актрисой Натальей Назаровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров Центрального дома кинематографистов Валерию Гущину.

Церемония прощания с заслуженной артисткой России запланирована на 23 марта. Племянница погибшей попросила, чтобы место гражданкой панихиды не разглашалось. Известно, что Назарову решили кремировать.

17 марта стало известно, что артистка умерла на 73-м году жизни. Причина смерти не уточнялась.

Позднее выяснилось, что в последние годы жизни актриса вела затворнической образ жизни в однокомнатной квартире на окраине Москвы и страдала от нехватки денег, из-за чего иногда ей приходилось просить милостыню.

Назарова получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких фильмах, как «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».