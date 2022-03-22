В Омске пройдет форум русской культуры

В Омске пройдет форум «Академия русской культуры», посвященная творчеству и фольклору

В Омске с 24 по 26 марта пройдет культурно-образовательный форум «Академия русской культуры». Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Так, 24 марта в Омском государственном колледже культуры и искусства пройдет большая музыкально-хореографическая лаборатория и творческая встреча с педагогами, которые расскажут о самых современных формах освоения региональных стилистических особенностей фольклора в рамках программ профессиональной подготовки.

На следующий день, 25 марта, в Омской филармонии пройдет перформанс «Над временем», основанный на музыке Курской, Харьковской и Омской областей. Также состоится праздничная программа, посвященная Дню работника культуры и Году культурного наследия народов России и выставка о Крестинской нити одноименного села Омской области.

В заключительный день, 26 марта, в пространстве «Точка кипения Омск» будут организованы различные образовательные лекции и проектная сессия о стратегии развития этнокультурных брендов региона.

Ранее в марте сообщалось, что в Омкой филармонии пройдет фестиваль новой музыки, который откроется концертом «Радость и ярость». Главным произведением стала Симфония № 1 американского композитора Джона Корильяно.