Фестиваль новой музыки в Омске откроется концертом «Радость и ярость»

Фестиваль новой музыки в Омской филармонии откроется концертом «Радость и ярость». Об этом сообщает «12 канал».

Фестиваль новой музыки в этом году состоится в шестой раз. В названии «Радость и ярость» содержится идея полярности композиций, которые прозвучат в этот вечер. Главным произведением будет Симфония № 1 американского композитора Джона Корильяно.

Также в концерте «Радость и ярость» прозвучит «Вердиана» — фантазия на темы опер Верди мальтийского автора Алексея Шора и состоится мировая премьера пьесы «Dolor» молодого российского автора Андрея Рубцова. В обоих этих произведениях флейта солирует с оркестром. Партию флейты будет исполнять музыкант-виртуоз Максим Рубцов.

Завершит концерт сочинение обладателя «Grammy» Арво Пярта Salve Regina («Славься, Царица»). Этот древний григорианский антифон исполнит камерный хор «Певчие» в сопровождении оркестра.

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана с 20 по 27 марта будет проходить Республиканский театральный фестиваль. В мероприятии примут участие 12 танцевальных коллективов Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая и Туймазов. Участники фестиваля покажут в Уфе 13 спектаклей, предназначенных для самой разной публики.