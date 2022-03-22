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Повар ослепла на три дня из-за краски для волос с истекшим сроком годности

Повар ослепла и перенесла анафилактический шок из-за испорченной краски для волос

Фото: Unsplash

Школьный повар Джесси Салливан ослепла на три дня после применения испорченной краски для волос. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Англичанка рассказала, что окрасила локоны средством Schwarzkopf Live оттенка Cosmic Blue. Перед этим она решила не проводить тест на аллергическую реакцию (патч-тест), поскольку ранее использовала данный продукт в течение длительного времени. Кроме того, женщину не остановил истекший срок годности косметического средства.

На следующий день после процедуры лицо Салливан увеличилось в размерах, а веки отекли настолько сильно, что британка не могла открыть глаза. Кроме того, на кожном покрове головы и шеи появились красные пятна. По словам пострадавшей, она обратилась за помощью к своему терапевту, но во время приема у нее случился анафилактический шок. Чтобы привести пациентку в чувства, ей сделали укол адреналина и поставили капельницу со стероидами, антибиотиками и обезболивающими. Впоследствии женщине пришлось взять больничный из-за перенесенной аллергической реакции.

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«Я больше никогда не буду красить волосы. Я буду стареть естественно», — заключила Салливан, призвав читателей не повторять ее ошибок и не пренебрегать проведением патч-теста.

Ранее в марте профессиональная американская визажистка и блогерша Жаклин Хилл показала страшные последствия популярной женской процедуры. Героиня материала призналась, что некоторое время назад решила улучшить внешность с помощью нитевого лифтинга. Однако после косметологического вмешательства лицо девушки сильно опухло.

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Алина Гостева
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