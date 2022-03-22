Мосгорсуд назначил дату слушания по делу Сафронова о госизмене

Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело Ивана Сафронова

Мосгорсуд отказался вернуть дело советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова в прокуратуру, как того просила защита обвиняемого. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении ареста журналиста на полгода.

Кроме того, суд определил дату слушания по делу о госизмене. Заседание назначено на 4 апреля.

Ранее Сафронов заявил, что у него нет иллюзий относительно предстоящего суда над ним. При этом он верит, что на суде «хотя бы капля благоразумия все-таки проявится». «Важно, что, узнав, наконец, в чем именно меня обвиняют, я не только не пал духом, но и укрепился в своей правоте, в том, что я все сделал правильно», — написал Сафронов письме из СИЗО.

По версии ФСБ, журналист с 2015-го по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Он категорически отрицает свою вину.