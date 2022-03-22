Ажиотажный спрос на отдых в санаториях России объяснили

Вице-президент РСТ Барзыкин объяснил спрос на отдых в санаториях лечением постковида

Высокий спрос на отдых в санаториях, пансионатах и здравницах России можно объяснить заботой людей о своем здоровье после пандемии коронавируса, а также лечением постковида, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что причиной повышенного спроса может быть желание отдохнуть по старым, еще не поднявшимся ценам.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях среди россиян весной 2022 года.

Необычный спрос

«Во-первых, с 15 марта у нас действует кэшбек в 20 процентов на отдых свыше двух ночей, но не более 20 тысяч. Он действует до 1 июля, что является очень хорошим подспорьем. Туры у нас перераспределились на внутренний отдых, что, конечно, является большим плюсом для отрасли. Кроме того, сейчас, когда коронавирус немного отступил, люди поняли, что инвестиция в свое здоровье — это лучшее вложение. Именно эти и другие обстоятельства сегодня повышают востребованность наших отечественных направлений. А это и здравницы, и пансионаты, и дома отдыха», — объяснил Барзыкин.

Лечение постковида, по мнению эксперта, внесло значительный, хоть и не ключевой вклад в рост спроса на отдых в санаториях. Многим, по словам Барзыкина, необходима качественная реабилитация, которую предлагают многие отечественные учреждения.

«Во многих санаториях есть свои оздоровительные программы, нацеленные и на восстановление опорно-двигательных функций, дыхательных, сосудистых. Люди поняли, что надо поправлять здоровье, так что все вполне обоснованно», — считает эксперт.

Кроме того, цены, как он отметил, еще не успели вырасти относительно прошлогодних, потому многие хотят успеть отдохнуть по старым расценкам.

«Сезон едва начался, только прошел февраль, все замерли в ожидании и осторожничают. Так что пока роста цен нет. Это тоже могло стать причиной роста спроса: люди пытаются заранее выбрать отдых по прежней цене и по желаемому направлению. Кстати, места в наших санаториях еще есть, сейчас самое время для брони и продаж», — добавил Барзыкин.

Ранее в марте стало известно, что россияне забронировали 45 процентов номерного фонда отелей и санаториев Сочи в летний период. «Мы видим повышенный спрос на санаторно-курортное лечение. Наиболее популярны отели четыре и пять звезд и средства размещения, работающие по системе "все включено"», — уточнили в администрации курортного города.