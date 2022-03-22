Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США изменят стратегию нацбезопасности из-за Украины

США изменят стратегию национальной безопасности из-за спецоперации России на Украине

Фото: Pixabay

Спецоперация России на Украине повлияет на содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Комментируя документ, который сейчас разрабатывается американской администрацией, он отметил, что не хотел бы ее оглашать до утверждения. «Безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего на Украине», — заявил Кирби.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин исключил вероятность участия США в конфликте на Украине. Он заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

12 марта сообщалось, что США поставят на Украину противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Перед этим президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил о полном разгроме «денацифицированной» ВСУ
Дерматолог объяснила проблемы с кожей после зимы
В Новой Москве два десятка человек с битами устроили драку
В Подмосковье два дошкольника выпали из окна и выжили
Джастин Бибер создал форму для клуба НХЛ
В США изменят стратегию нацбезопасности из-за Украины
Пентагон заявил об отсутствии изменений в российских ядерных силах
Трюдо призвал Россию к дипломатии
Песков отверг утверждения о злости на украинцев у россиян и Путина
Песков заявил об игнорировании Западом озабоченностей России до начала операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.