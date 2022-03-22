В США изменят стратегию нацбезопасности из-за Украины

США изменят стратегию национальной безопасности из-за спецоперации России на Украине

Спецоперация России на Украине повлияет на содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Комментируя документ, который сейчас разрабатывается американской администрацией, он отметил, что не хотел бы ее оглашать до утверждения. «Безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего на Украине», — заявил Кирби.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин исключил вероятность участия США в конфликте на Украине. Он заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

12 марта сообщалось, что США поставят на Украину противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Перед этим президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.