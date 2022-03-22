Россия вывезла туристов и дипломатов из Турции

Российская авиакомпания NordStar вывезла дипломатов и туристов из Турции

Российская авиакомпания NordStar, принадлежащая «Норильскому никелю», вывезла из Турции 69 граждан России. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Уточняется, что Турцию покинули туристы и дипломаты, которые не могли попасть в Россию из-за санкций, введенных против российских авиакомпаний. «Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД России, Посольством России в Турции и авиационными властями Турции», — говорится в сообщении Росавиации.

По информации федерального агентства, NordStar выполнила рейс за свой счет и доставила пассажиров в Москву безвозмездно. «Среди пассажиров — сотрудники Посольства Российской Федерации в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны», — сообщает Росавиация.

«Вопрос организации специальных рейсов с целью возращения в Россию российских граждан находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме», — добавили в агентстве.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом. Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров.