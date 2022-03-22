В России назвали число окончательно потерянных из-за санкций самолетов

Глава Минтранса Савельев заявил о потере Россией 78 самолетов из-за санкций

Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов. Такое число во вторник, 22 марта, назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передает ТАСС.

По словам министра, авиаперевозчики страны лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.

Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.

Позже Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.