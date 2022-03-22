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Россиянина осудили на 23 года за убийство пятилетнего мальчика

Жителя Вольска осудили на 23 года за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка

Кадр: СУ СК по Саратовской области

В Вольске приговорили к 23 годам колонии строгого режима 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве пятилетнего ребенка и насилии над ним. Об этом во вторник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Ксения Литвинова.

Вину в содеянном мужчина не признал.

По данным следствия, преступление было совершено 1 марта 2021 года примерно в час ночи. Мужчина, который работал таксистом, пришел к своей сожительнице, находясь в состоянии наркотического опьянения. Пока женщина спала, он изнасиловал ее пятилетнего сына, а затем, желая убить мальчика, выгнал его на мороз без одежды и обуви. Ребенок умер от переохлаждения в пять часов утра. Его тело было обнаружено возле магазина на Краснооктябрьской улице.

31 января сообщалось, что на Урале россиянин получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки.

Елизавета Новикова
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