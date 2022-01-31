Россиянин получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки

В Свердловской области 41-летнему уголовнику вынесли приговор за изнасилование и убийство 11-летней российской школьницы. Он получил пожизненный срок. Об этом в понедельник, 31 января, «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.

Как установил суд, 12 ноября 2020 года находившийся в состоянии наркотического опьянения мужчина заметил возле одного из домов в уральском городе Асбест продававшую газеты 11-летнюю девочку. Под предлогом покупки он заманил ее к себе в квартиру и там надругался над ней и изнасиловал. Он продержал ребенка до вечера и после задушил, опасаясь проблем с законом.

Позже он вынес тело и прикопал его в кустах возле дома. Как только стало известно о пропаже ребенка, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На причастность к пропаже малолетней в кратчайшие сроки проверено несколько десятков лиц, в том числе из числа ранее судимых граждан.

Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями полиции и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин, 1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу Осип. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 города Каменска-Уральского», — рассказал Горелых.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.