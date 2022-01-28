Путин ввел пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пожизненное заключение грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тех, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

Законопроект был разработан «Единой Россией». Госдума приняла его в третьем чтении 18 января, Совет Федерации одобрил документ 26 января. Он предполагает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Указанные меры распространяются на преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено в законе в настоящее время.

Закон решили изменить вскоре после резонансного убийства ребенка в Костроме

Новая волна обсуждений пожизненного наказания для педофилов возникла в начале января после убийства в Костроме пятилетней девочки. Подозреваемые, Денис Герасимов, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, и Вадим Беляков, признались в совершении преступления. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

Как заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии «Единая Россия» Татьяна Буцкая, поправки являются «законом о защите наших детей от опасных преступников-рецидивистов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал схожую позицию, а также озвучил предложение нижней палаты парламента приостановить течение срока давности за преступления против малолетних детей до совершеннолетия ставшего жертвой ребенка. Он добавил, что Госдума также собирается обсудить введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми лицом, в том числе проживающим с ребенком или работающим в сфере образования или воспитания. Володин отметил, что соответствующие поправки будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля.

В Совете Федерации также предлагали ввести химическую кастрацию педофилов, но психолог считает, что это может только усугубить ситуацию

7 сентября 2021 года первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал ввести пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, а также обязательную принудительную химическую кастрацию для педофилов.

В январе 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Мативенко предложила изучить возможность введения химической кастрации педофилов в России.

Как объяснил психолог Леонид Армер, в некоторых случаях данная практика может привести к опасным последствиям, потому что данная методика может сработать не на всех, так как педофилы получают удовольствие не от самого секса, а от ощущения власти и страха жертвы.

Ряд специалистов, в частности психиатров, считает, что у некоторых это может преобразоваться из желания каких-то сексуальных действий в, например, тягу к истязанию или убийству. Леонид Армер психолог

После убийства в Костроме снова обсуждалось и снятие моратория на смертную казнь

С таким предложением после убийства девочки в Костроме выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, высшая мера наказания должна быть введена в отношении педофилов, рецидивистов и убийц.

Как пишет РИА Новости, данную поправку отклонили при рассмотрении законопроекта. При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал подобные высказывания недобросовестными манипуляциями, которые противоречат правовой позиции России и международным обязательствам страны.

Противники закона указывали на риски из-за ошибок суда и следствия

Как заявила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, закон грозит тем, что в колонии для пожизненно осужденных из-за ошибок могут попасть граждане, которые не являются педофилами. Она предложила лечить педофилов под тотальным надзором. «Они тяжело больны», — сказала член СПЧ.

В 2021 году против детей было совершено 6 тысяч половых преступлений, но лишь у 147 преступников был диагноз «педофилия»

Данная статистика была собрана за девять месяцев прошлого года. Как объяснила замглавы Следственного комитета Елена Леоненко, для тех, кто совершал подобные преступления, дети были не предпочитаемым объектом насилия, а более доступным. Она отметила, что особую опасность представляют те, у кого есть патологическое сексуальное влечение к детям.

При этом Леоненко указала, что доля направленных в суды уголовных дел о подобных преступлениях в России выросла за последние годы Было бы не совсем корректным утверждать, что в нашем обществе постоянно увеличивается число насильников и педофилов.