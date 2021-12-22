В Совфеде оценили предложение ввести смертную казнь для педофилов

Предложения ввести смертную казнь для педофилов — недобросовестные спекуляции, которые противоречат правовой позиции России и международным обязательствам страны. Такую оценку идее дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, существует позиция Конституционного суда, согласно которой смертная казнь в России не применяется. «Это четкая правовая позиция и международные обязательства России в рамках Совета Европы», — подчеркнул Клишас.

Ранее депутат Государственной Думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников. Он отметил, что поддерживает законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

21 декабря депутаты Госдумы одобрили законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера.