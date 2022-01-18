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В «Единой России» прокомментировали ужесточение наказания для педофилов

Депутат Буцкая: пожизненный срок для педофилов-рецидивистов — закон о защите детей
Татьяна Буцкая

Татьяна Буцкая. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии «Единая Россия» Татьяна Буцкая прокомментировала «Ленте.ру» принятые 18 января поправки в статьи УК РФ об изнасилованиях, предусматривающие пожизненный срок для педофилов-рецидивистов.

Она отметила, что сейчас пожизненный срок либо лишение свободы от 15 до 20 лет предусмотрено, если жертва преступления была младше 14 лет. Согласно принятым поправкам в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса, ужесточенное наказание станет применяться во всех случаях, когда жертва несовершеннолетняя. Кроме того, если насилие совершено в отношении двух и более детей, совершено повторно или сопрягалось с другими тяжкими преступлениями, будет возможно пожизненное заключение.

Депутат Буцкая назвала поправки «законом о защите наших детей от опасных преступников-рецидивистов».

«Дискуссия об ужесточении наказания за педофилию в нашем обществе идет давно. И понятно почему. Страшно представить, как отбывшие свое наказание спустя несколько лет возвращаются в свои города, села и деревни. Представьте себе, что значит находиться рядом с таким человеком в маленьком городе или деревне? Это значит пребывать в постоянном страхе!» — подчеркнула она.

Ранее 18 января депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

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Антон Похиляк
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