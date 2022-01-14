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Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме этапируют в Москву

ТАСС: обвиняемых в убийстве ребенка в Костроме направят на психиатрическую экспертизу

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме этапируют в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин, ТАСС представляющий интересы семьи погибшего ребенка.

Экспертиза пройдет в институте имени Сербского. «Для этого их этапируют в ближайший месяц в Москву для прохождения стационарного обследования», — отметил юрист.

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Алешкин уверен, что преступники действовали осознанно и тщательно продумывали пути отхода. По словам адвоката, обвиняемые отдавали себе отчет в происходящем и «желали наступления последствий».

Ранее двум судимым жителям Костромы были предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. 10 января сообщалось, что обвиняемых Дениса Герасимова и Вадима Белякова поместили в одиночные камеры. В СИЗО они ведут себя спокойно и не нарушают режим.

Преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. Девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Герасимов ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, Беляков был судим за кражу денег с банковского счета.

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Марина Совина
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