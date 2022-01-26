Психолог рассказал об опасном последствии химической кастрации педофилов

Принудительная химическая кастрация педофилов в некоторых случаях может привести к опасным последствиям, считает психолог, руководитель проекта «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

На каком-то количестве людей методика сработает, подчеркнул Армер. По его словам, у них понизиться либидо и они либо не будут испытывать сексуального влечения, либо смогут себя контролировать, так как нежелание оказаться в тюрьме окажется сильнее прочих, отметил психолог. Однако найдутся те, на кого химическая кастрация не подействует или на ком сработает не так, как ожидалось.

«Они получают удовольствие, скорее, даже не от самого секса, а от того, что испытывают ощущение власти, доминирования над жертвой, питаются ее эмоциями, страхом, возможностью ею повелевать за счет того, что она не может оказать какое-то сопротивление. Ряд специалистов, в частности психиатров, считает, что у некоторых это может преобразоваться из желания каких-то сексуальных действий в, например, тягу к истязанию или убийству», — объяснил Армер.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением изучить возможность введения химической кастрации педофилов в России, а Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

