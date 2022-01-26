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Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС.

Оно будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые совершили насильственные действия над несовершеннолетними, тех, кто совершил преступление впервые, но в отношении двух и более детей, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

25 января инициативу поддержал комитет Совфеда по социальной политике.

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Евгения Куликова
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