Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС.

Оно будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые совершили насильственные действия над несовершеннолетними, тех, кто совершил преступление впервые, но в отношении двух и более детей, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

25 января инициативу поддержал комитет Совфеда по социальной политике.