В Госдуме предложили приостановить срок давности за преступления против детей
Государственная Дума предложила приостановить течение срока давности за преступления против малолетних детей до совершеннолетия ставшего жертвой ребенка. Об этом во вторник, 18 января, в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
По его словам, Госдума также собирается обсудить введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми лицом, в том числе проживающим с ребенком или работающим в сфере образования или воспитания.
«Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений», — написал Володин и уточнил, что перечисленные выше инициативы будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.