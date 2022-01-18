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В Госдуме предложили приостановить срок давности за преступления против детей

В Думе предложили приостановить срок давности за преступления против малолетних детей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Государственная Дума предложила приостановить течение срока давности за преступления против малолетних детей до совершеннолетия ставшего жертвой ребенка. Об этом во вторник, 18 января, в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума также собирается обсудить введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми лицом, в том числе проживающим с ребенком или работающим в сфере образования или воспитания.

«Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений», — написал Володин и уточнил, что перечисленные выше инициативы будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

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Варвара Кошечкина
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