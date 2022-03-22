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В запрете Facebook и Instagram увидели плюс для части россиян

Депутат Боярский заявил, что запрет Facebook дал преимущество разработчикам из России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Блокировка соцсетей Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — это, конечно, определенный дискомфорт для пользователей, но и огромные возможности для российских разработчиков, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Мнением о плюсах сложившейся ситуации для этой группы россиян он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, в сложившемся искусственном отсутствии ключевых конкурентов российские разработчики могут сделать альтернативу заблокированным соцсетям и занять лидерские позиции на рынке. Поэтому многие законодательные инициативы в России и действия профильного министерства будут направлены на то, чтобы простимулировать активность разработчиков в части замещения этих продуктов, отметил Боярский.

Надо предлагать и российскому сегменту, и вообще мировому сообществу какие-то новые варианты коммуникации, в том числе основанные на других принципах безопасности, защиты персональных данных. У нас прекрасные специалисты работают по всему миру. Свято место пусто не бывает. Я думаю, что мы этим резким исходом крупных американских игроков простимулируем появление чего-то нового, современного и совершенного для того, чтобы наши пользователи остались довольны

Сергей Боярскийдепутат Госдумы

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Ее деятельность была запрещена на территории России. Этому предшествовало то, что Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

Обе соцсети были заблокированы на территории России Роскомнадзором. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.

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Екатерина Смирная
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