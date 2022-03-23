Китайская пара завела 15 детей в обход закона и избежала наказания

В Китае у пары родились 15 детей несмотря на строгую политику планирования семьи в стране

В Китае пара деревенских жителей завела 15 детей в обход закона, за что понесли ответственность местные чиновники. Об этом сообщает South China Morning Post.

Семья, которая избежала наказания за нарушение закона, предписывавшего иметь не более одного, а потом двух детей в семье, проживает в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. 77-летний Лян Эр и 47-летняя Лу Хунлань стали родителями четверых мальчиков и 11 девочек, которые родились в период с 1995 по 2016 год.

Как говорится в официальном заявлении китайских властей, мужчина и женщина не состояли в официальном браке, однако жили вместе и родили детей по взаимному согласию. Лян Эр и Лу Хунлань не только не понесли наказания, но и получают от правительства пособия на детей, так как семья занимается фермерством и живет на грани нищеты. «Да, мы нарушили строгую политику планирования семьи, но правительство нас не бросило. Мы получаем субсидии на образование и другие цели», — сказал в Лян Эр в интервью.

Хотя многодетная семья и не понесла никакого наказания, в общей сложности 11 чиновников района обвинили в пренебрежении к официальному оформлению браков и планированию семьи. Часть из них была лишена постов, остальные получили выговоры и другие взыскания.

В данный момент политика планирования семьи в Китае смягчена, и состоящие в официально зарегистрированном браке муж и жена могут завести до трех детей. Правительство пошло на эти меры из-за сокращения населения и роста числа пожилых людей.

Ранее сообщалось, что некоторые родители в Китае дают своим детям гормоны роста, в надежде сделать их более успешными. Эта тенденция возникли из-за увеличивающейся конкуренции на рынке труда.