Microsoft подтвердила атаку хакеров на свои серверы

Microsoft подтвердила, что группировка Lapsus$ атаковала сервера компании

Microsoft подтвердила факт хакерской атаки на сервера корпорации. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам специалистов Microsoft, анонимные хакеры, причисляющие себя к группировке Lapsus$, действительно совершили атаку на серверы компании. Представители американской фирмы заявили, что провели расследование и выяснили, что злоумышленники взломали одну учетную запись и получили ограниченный доступ к данным.

«Наши группы реагирования быстро приступили к исправлению скомпрометированной учетной записи и предотвращению дальнейших действий», — отметили инженеры Microsoft. В сообщении говорится, что специалисты остановили атаку, не позволив неизвестным нанести более серьезный урон. В заявлении уточняется, что благодаря тому, что хакеры публично рассказали о своих действиях, атака злоумышленников была остановлена в «середине операции».

В сообщении для корпоративных клиентов инженеры Microsoft посоветовали отказаться от простых паролей и настроить многофакторную аутентификацию. В заявлении было сказано, что специалисты корпорации продолжат отслеживать активность Lapsus$ и пресекать дальнейшие действия хакеров.

Lapsus$ — известная в сети хакерская группировка. Ранее ее представители брали на себя ответственность за взлом серверов Samsung, Nvidia, Okta, Ubisoft и других компаний.

Хакеры из группировки Lapsus$ заявили, что похитили 37 гигабайт данных Microsoft, в конце марта. Злоумышленники рассказали, что в результате атаки были украдены данные о проектах Bing и Cortana, которые позже были выложены в открытый доступ.