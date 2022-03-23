Брат Чубайса оказался не в курсе возможного отъезда политика из России

Брат Анатолия Чубайса заявил, что не в курсе возможного отъезда политика из России

Доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс оказался не в курсе возможного отъезда его брата Анатолия Чубайса из России. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я понятия не имею, где он находится», — сказал брат политика. Он также не смог подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Чубайса с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс оставил пост спецпредставителя российского президента по вопросам устойчивого развития и покинул страну.

Пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития Анатолий Чубайс занял в конце 2020 года.

В марте Анатолий Чубайс просил отменить на два года штрафы для проектов по зеленой энергетике из-за срыва запуска новых станций. Письмо было адресовано вице-премьеру Александру Новаку.