Россия предупредила о катастрофе в мире без своей нефти

Вице-премьер Новак предупредил о катастрофе в мире без российской нефти

Если против России введут санкции на продажу энергоресурсов, то в мировой энергетической отрасли наступит коллапс. О возможной катастрофе на правительственном часе в Госдуме предупредил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

По его словам, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20 процентов от мирового уровня торговли. Такие объемы невозможно компенсировать в сжатые сроки. «Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — заключил чиновник.

Запрет на импорт российской нефти и ряда других энергоносителей США ввели в начале марта. Поводом для этого стал вооруженный конфликт на Украине. После этого остановить закупки до конца 2022 года пообещала Великобритания. Другие европейские страны указывают, что пока не в состоянии заменить поставки из России.

В понедельник, 21 марта, Новак не исключал, что при полном отказе от российской нефти стоимость сырья может вырасти до 300 долларов за баррель. Впрочем, сам он считает такой вариант развития событий маловероятным, поскольку Россия диверсифицирует поставки.

Помимо официальных санкций западных стран, проблем добавляет позиция нефтетрейдеров, которые отказывают от контрактов на покупку российской нефти. Одним из редких исключений стала индийская Hindustan Petroleum Corp., которая согласилась приобрести нефть марки Urals с существенным дисконтом.