Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия предупредила о катастрофе в мире без своей нефти

Вице-премьер Новак предупредил о катастрофе в мире без российской нефти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Если против России введут санкции на продажу энергоресурсов, то в мировой энергетической отрасли наступит коллапс. О возможной катастрофе на правительственном часе в Госдуме предупредил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

По его словам, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20 процентов от мирового уровня торговли. Такие объемы невозможно компенсировать в сжатые сроки. «Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — заключил чиновник.

Запрет на импорт российской нефти и ряда других энергоносителей США ввели в начале марта. Поводом для этого стал вооруженный конфликт на Украине. После этого остановить закупки до конца 2022 года пообещала Великобритания. Другие европейские страны указывают, что пока не в состоянии заменить поставки из России.

В понедельник, 21 марта, Новак не исключал, что при полном отказе от российской нефти стоимость сырья может вырасти до 300 долларов за баррель. Впрочем, сам он считает такой вариант развития событий маловероятным, поскольку Россия диверсифицирует поставки.

Помимо официальных санкций западных стран, проблем добавляет позиция нефтетрейдеров, которые отказывают от контрактов на покупку российской нефти. Одним из редких исключений стала индийская Hindustan Petroleum Corp., которая согласилась приобрести нефть марки Urals с существенным дисконтом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта
Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита
Приезжие организовали типографию для изготовления фальшивых паспортов в Москве
В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках
Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»
Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом
Спикер Госдумы заявил о возвращении Россией суверенитета
США заявили об угрозе со стороны наступательных баз КНР в Южно-Китайском море
Польша и Прибалтика призвали ЕС запретить провоз российских грузов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.