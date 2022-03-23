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Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров

Российские экспортеры стали получать отказы на участие в крупнейшей в Китае выставке

Фото: Fang Zhe / Globallookpress.com

Российские компании стали получать отказы на свои заявки стать участниками крупнейшей в Китае выставки пищевой промышленности и индустрии гостеприимства SIAL China, которая пройдет 18-20 мая в Шанхае. Об этом написал в своем Telegram-канале основатель интернет-издания о Китае «ЭКД» Андрей Жданов.

Российских экспортеров не захотели видеть на выставке «ввиду текущих политических и экономических ограничений». Рассылка писем с отказами потенциальным участникам из России была массовой, отметил Жданов.

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Организатор SIAL — французская компания Comexposium. «Китай не присоединился к санкциям, но не забывайте, насколько он сильно вплетен в глобальную экономику. Политические заявления это одно, а реальный бизнес работает по-другому. Данный кейс -— четкое этому подтверждение», — отметил Жданов.

Российские компании с зарегистрированными в Китае юридическими лицами, вероятно, смогут участвовать в выставке на тех же условиях, что и китайские компании, допустил он.

Китай может сгладить влияние санкций на российскую экономику и помочь ей, но Пекин пока не торопится это делать, считает The Wall Street Journal. По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.

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Платон Щукин
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