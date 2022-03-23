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Кремль подтвердил увольнение Чубайса

Эдельгериев: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по устойчивому развитию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.

Кремлевский чиновник заявил, что увольнение Чубайса с этой должности ему подтвердили представители политика. Эдельгериев считает, что это не отразится на развитии климатической повестки в стране.

«Сейчас мы сконцентрированы на разработке нормативной базы по углеродному рынку в России, эксперименту на Сахалине, а также готовимся к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе в ноябре 2022 года», — высказался Эдельгериев.

23 марта стало известно, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России.

Позднее сообщалось, что Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. «Коммерсантъ» опубликовал снимок, на который попал человек, похожий на Чубайса. Уточняется, что кадр был сделан во вторник, 22 марта.

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Антон Похиляк
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