Кремль подтвердил увольнение Чубайса

Эдельгериев: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по устойчивому развитию

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.

Кремлевский чиновник заявил, что увольнение Чубайса с этой должности ему подтвердили представители политика. Эдельгериев считает, что это не отразится на развитии климатической повестки в стране.

«Сейчас мы сконцентрированы на разработке нормативной базы по углеродному рынку в России, эксперименту на Сахалине, а также готовимся к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе в ноябре 2022 года», — высказался Эдельгериев.

23 марта стало известно, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России.

Позднее сообщалось, что Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. «Коммерсантъ» опубликовал снимок, на который попал человек, похожий на Чубайса. Уточняется, что кадр был сделан во вторник, 22 марта.