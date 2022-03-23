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Раскрыта суть обвинений против адвоката Улюкаева по делу о многомиллионной афере

Адвоката Улюкаева Квеидзе обвиняют в мошенническом хищении 83 млн рублей у девелопера

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняют в многомиллионной афере в отношении учредителя девелоперской компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, раскрыв суть обвинений против юриста.

По его словам, Квеидзе с коллегой Андреем Фоломейкиным, по версии следствия, обещали бизнесмену помочь с закрытием дела за 43 миллиона рублей. Строганову вменялась дача взяток чиновникам администрации города Сочи за выделение его компании участков под жилищное строительство. Адвокаты предложили ему посодействовать и освободить от уголовной ответственности, используя связи в Хамовническом суде Москвы, который рассматривал его дело.

Также юристы ввели в заблуждение другого фигуранта дела девелопера — его защитника Алексея Литвинова. Общий ущерб по делу следствие оценивает в 83 миллиона рублей. Источник отметил, что на самом деле у Квеидзе и ее сообщника не было связей в суде, поэтому они не могли повлиять на исход дела Строганова.

18 марта Преображенский суд столицы арестовал недвижимость Квеидзе на сумму около 29 миллионов рублей. Ее и Фоломейкина задержали в Москве в ночь на 25 января.

Улюкаева осудили на восемь лет по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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Любовь Ширижик
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