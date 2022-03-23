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Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие

Ученые в Великобритании создали магнитного робота для диагностики болезней легких

Фото: University of Leeds

Специалисты Университет Лидса (Великобритания) разработали крошечного робота, который может проникнуть в человеческие легкие и взять образцы ткани на анализ. Исследование было опубликовано в журнале Soft Robotics.

В работе ученых говорится, что в настоящий момент врачи используют для диагностики болезней легких бронхоскоп — прибор, имеющий гибкий стержень с управляемым изгибом. Однако подобное оборудование не позволяет проникнуть глубоко в легкие. При этом особый магнитный робот сможет достичь нижних уровней бронхиального дерева.

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В отличие от бронхоскопа, трубка которого имеет диаметр от 3,5 до 4 миллиметров, размеры магнитного робота не превышают двух миллиметров. Созданный в лаборатории аппарат представляет собой медицинский инструмент с магнитным стержнем и щупальцами, который можно направлять по системе бронхов с помощью сильных магнитов, установленных по обе стороны от груди обследуемого.

Маршрут через бронхиальное дерево планируется врачами на основе предоперационных сканов легких пациента и запрограммирован в роботизированной системе. Когда робот оказывается в нужном месте, он захватывает щупальцами фрагменты тканей. «В нашей системе используется автономная магнитная система наведения, которая избавляет пациентов от необходимости делать рентген во время процедуры», — отметил один из авторов исследования профессор Пьетро Валдастри.

Ученые подчеркнули что магнитный робот доказал свою эффективность в ходе тестов. Специалисты использовали трехмерную копию бронхиального дерева, смоделированную на основе анатомических данных.

В марте красноярские ученые рассказали о создании гибридного белка, который ускоряет диагностику онкологических заболеваний. «Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний», — говорится в отчете.

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Андрей Ставицкий
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