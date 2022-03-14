В России создали искусственный белок для быстрого выявления рака

Красноярские ученые создали искусственные белки для диагностики рака

Специалисты из Красноярска рассказали о создании гибридного белка, который ускоряет диагностику онкологических заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали журналистам, что им удалось синтезировать новые искусственные белки для быстрого выявления маркера онкологических заболеваний. Созданная система может подать биолюминесцентный сигнал о наличии маркеров в крови. «Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний», — говорится в отчете российских специалистов.

Белки могут стать основой для создания тестовых систем по определению онкомаркеров в крови. Гибридные белки оказались активны и стабильны, а также устойчивы при хранении в замороженном виде в растворе. Отмечается, что в течение шести месяцев потеря активности составляет всего 10-15 процентов.

Красноярские специалисты предсказали невысокую стоимость тестов с использованием этих белков, также диагностику можно будет проводить в один этап. Исследование было поддержано президентским грантом для молодых ученых, региональным правительством и Красноярским краевым фондом науки.

Ранее стало известно о создании нейросети, которая помогает быстро находить редкие биомаркеры рака и предсказывать заболевание. Новые методы включают эффективное выявление рака на ранней стадии и определение локализации конкретной опухоли.