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Чип в мозгу позволил общаться силой мысли

Парализованный мужчина смог общаться силой мысли с помощью вживленного в мозг микрочипа

Фото: Shutterstock

Микрочип в мозгу 34-летнего парализованного мужчины позволил ему общаться силой мысли. Операцию по вживлению провела команда немецких и швейцарских ученых, результаты работы описаны в журнале Nature Communications.

Как уточняется, пациент был болен амиотрофическим склерозом (БАС), из-за чего его тело было полностью парализовано. Медики имплантировали ему два микрочипа с игольчатыми электродами, с помощью которых улавливались нервные импульсы.

Больной представлял, что двигает конечностями, чипы улавливали эту активность в мозгу и передавали данные на компьютер. Система произносила вслух буквы алфавита, а мужчина в свою очередь выбирал нужные в своей голове по принципу «да-нет». При этом пока процесс занимает довольно большое количество времени — за минуту пациент может выбрать только одну букву.

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На данный момент специалисты проводят доклинические исследования и в дальнейшем планируют усовершенствовать устройство для более простого управления и настройки. Кроме того, использование этой технологии достаточно дорогостоящее, поэтому о повсеместном применении пока речи не идет.

В феврале 2022 года шведские исследователи научились управлять плотоядной венериной мухоловкой с помощью компьютера. Они вживили растению микрочип и смогли контролировать его питание.

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Елена Апазиди
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