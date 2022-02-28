Исследователи научились управлять растениями с помощью компьютера

Команда шведских исследователей научилась управлять растениями с помощью компьютера. Они вживили микрочип в плотоядную венерину мухоловку и смогли контролировать ее питание. Результаты работы были описаны в статье в журнале Nature Communications.

Имплантированный чип посылал электрические разряды внутрь клеток мухоловки, что заставляло растение открываться и закрываться, таким образом оно захватывает свою добычу — мух или других мелких насекомых.

Искусственные нейроны в имплантанте имитируют биологические — они работают с помощью увеличения концентрации ионов в органическом электрохимическом транзисторе. По словам авторов исследования, этот метод позволяет существенно экономить энергию по сравнению с обычными микросхемами на основе кремния.

Они также отметили, что помимо использования на плотоядных растениях эта технология имеет широкий спектр применения: от медицинского имплантирования до робототехники и искусственного интеллекта.

В феврале 2021 года в Гарварде разработали первую полностью автономную биогибридную рыбу-робота, которая состояла из клеток сердечной мышцы человека, бумаги и гидрогеля. Она имитировала движения мышечных сокращений, благодаря чему могла плавать.