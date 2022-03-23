Захарова назвала беспрецедентным число высылаемых из Польши дипломатов

Захарова заявила, что число высылаемых Польшей дипломатов РФ превышает имеющийся состав

Число высылаемых Польшей российских дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала беспрецедентным количество высылаемых сотрудников дипмиссии. «Мы пока еще фамилии не знаем, (…) но, честно говоря, мы даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше количественного показателя дипломатического состава. Нужно понять, о ком идет речь, а потом уже делать какие-то выводы», — пояснила она.

По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.

Ранее правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Его самого в списке не обнаружилось. По информации Андреева, российские дипломаты должны покинуть Польшу в течении пяти дней. Посол назвал такое решение Варшавы безосновательным.