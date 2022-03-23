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В Нижнем Новгороде нашли убитой семью из четырех человек

В Нижнем Новгороде зарезали семью с двумя детьми

Фото: СК РФ

В квартире в центре Нижнего Новгорода обнаружили тела семьи из четырех человек со следами насильственной смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, супругов и их детей зарезали. На место убийства прибыли криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи из трех взрослых и шестилетнего ребенка. В преступлении обвинили 27-летнего приезжего из Узбекистана. По версии следствия, сначала мужчина напал на 63-летнего пенсионера — нанес ему несколько ножевых ранений, а затем задушил. После этого фигурант дела убил 62-летнюю супругу хозяина дома, их 41-летнюю дочь и шестилетнего внука.

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Мария Рубникович
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