После убийства семьи с маленькими детьми в Нижнем Новгороде завели дело

СКР возбудил дело после убийства семьи с детьми в Нижнем Новгороде, идет осмотр места ЧП

В Нижнем Новгороде нашли убитой семью из четырех человек

Начало событий в новости В Нижнем Новгороде нашли убитой семью из четырех человек

Следственный комитет России (СКР) начал поиск причастных к убийству семьи в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). На место происшествия выехал руководитель управления СКР по Нижегородской области генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин. Его подчиненные проводят осмотр квартиры, где были обнаружены тела мужчины в возрасте 43 лет, его жены 41 года и их детей 10 и 4 лет.

Назначены экспертизы, идет допрос свидетелей.

Погибших нашли утром 23 марта в квартире дома на улице Минина. На телах обнаружили множественные ножевые ранения.