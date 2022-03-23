Израиль отказался продавать Украине шпионское ПО

WP: Израиль отказал Украине в продаже программы слежения за мобильными телефонами Pegasus

Агентство по контролю за оборонным экспортом Израиля заблокировало попытку Украины приобрести шпионскую программу для слежки за мобильными телефонами Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.

По версии источников издания, такое решение было принято в связи с опасениями, что предоставление Украине доступа к Pegasus вызовет негативную реакцию со стороны России. Предположительно, это решение было принято еще в 2019 году, но точная дата не указывается.

Также сообщается, что NSO Group частично ограничила доступ к Pegasus, предоставленный ранее Эстонии. Какие именно ограничения были введены, собеседники газеты не указывают. По их словам, Эстония не имеет возможности следить за российскими телефонами.

В начале февраля стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США тайно закупало шпионское программное обеспечение Pegasus. Закупка скандальной разработки NSO Group состоялась еще в 2019 году. При этом бюро утверждает, что завладело лишь «ограниченной лицензией», что было продиктовано желанием «быть в курсе новых технологий».