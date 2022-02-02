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Стало известно о тайной закупке ФБР шпионской программы

ФБР призналось в покупке шпионского программного обеспечение Pegasus

Фото: Globallookpress.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США призналось в том, что тайно закупало шпионское программное обеспечение Pegasus. Об этом стало известно из заявления, которое ФБР передало журналистам The Guardian.

Как отмечает издание, закупка скандальной разработки NSO Group состоялась еще в 2019 году, когда президентом США был Дональд Трамп. При этом бюро утверждает, что завладело лишь «ограниченной лицензией», что было продиктовано желанием «быть в курсе новых технологий», а также понимать степень угрозы безопасности, которая исходит от Pegasus.

«Мы никогда не применяли Pegasus в ходе оперативных расследований. ФБР приобрело ограниченную лицензию только для тестирования и оценки продукта», — говорится в сообщении американского ведомства.

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Вместе с тем неназванный источник заявил The Guardian, что сделка между ФБР и NSO Group была заключена после длительных переговоров, в которых со стороны США принимали участие в том числе официальные лица. По его словам, основной сложностью перед покупкой лицензии было желание бюро сохранить в секрете от разработчиков конкретные сценарии применения Pegasus.

Ранее стало известно о том, что полиция Израиля использовала Pegasus для взлома смартфонов лидеров протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом силовики не запрашивали ордер на прослушку, слежку или сбор данных, все действия правоохранителей проходили без решения суда.

В июле 2021 года сообщалось, что жертвами слежки с помощью шпионской программы Pegasus могли оказаться несколько высокопоставленных политиков, в том числе президент Франции Эммануэль Макарон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.

За несколько дней до этого стало известно, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами. Израильская фирма NSO Group, производящая программу, опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.

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Артур Галеев
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