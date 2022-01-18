Израильская полиция использовала шпионское ПО Pegasus для слежки за гражданами

Полиция Израиля использовала программное обеспечение Pegasus для взлома смартфонов лидеров протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает израильская газета Calcalist.

Шпионское ПО использовалось для взлома бывших госслужащих, мэров и гражданских лидеров из числа граждан, поддержавших протесты. Полиция не запрашивала необходимый ордер на прослушку, слежку или сбор данных, все действия правоохранителей проходили без решения суда.

Программа была выпущена израильской компанией NSO Group. Разработчик заявляет, что предоставляет «уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью». Pegasus заражает устройства через мессенджеры и электронную почту, и позволяет извлекать сообщения, фотографии, переписку, контакты и данные GPS, а также записывать звонки и незаметно включать микрофон и камеру.

Издание сообщило, что в полиции отсутствует какой-либо контролируемый надзор над собранными данными и использовании их другими заинтересованными ведомствами, такими как налоговое управление или управления по ценным бумагам Израиля.

Протесты против Нетаньяху происходили в течение всего 2020 года, когда пандемия COVID-19 поразила страну и были введены первые ограничения. В связи с постоянным ростом уровня беспокойства в правительстве были предприняты усилия по снижения масштабов протестов с помощью судебных и процедурных инструментов.

После этого полиция начала задействовать ПО для лиц, которые не являлись преступниками или подозреваемыми. Предположительно, этим занималось специальное разведывательное подразделение, вся деятельность которого является конфиденциальной. Помимо взлома политических активистов, Pegasus использовался для поиска доказательной базы в антикоррупционных делах против взяточников и мошенников.

В декабре 2021 года исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab в Торонто уличили власти Польши в использовании израильского ПО Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.

Ранее стало известно, что смартфоны пяти французских министров были заражены шпионским ПО Pegasus и прослушивались. В 2019-м и 2020-х годах следы Pegasus на устройствах членов кабмина выявили спецслужбы Франции.