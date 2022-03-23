Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400

Игорь Коротченко заявил, что передача Киеву С-400 означала бы отказ Турции от суверенитета

Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Киеву невозможна, так как такой шаг фактически означал бы отказ Анкары от суверенитета. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, покупка Турцией у России С-400 стала не только одним из главных аспектов укрепления национальной обороны, но также и вопросом национального престижа. Поэтому отказ Анкары от данных комплексов можно было бы приравнять к потере национального суверенитета, что невозможно представить, объяснил военный эксперт. Он добавил, что подобным поставкам также мешает желание Турции извлечь выгоду из ухода западных компаний из России.

Помимо этого, Коротченко подчеркнул, что хорошие отношения с Москвой сегодня являются залогом процветания турецкого народа, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет против национальных интересов.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не намерена идти на поводу США или НАТО и отказываться от зенитных ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что Турция не рассматривает данный вопрос в качестве предмета для обсуждений.

20 марта представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.