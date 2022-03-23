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В Турции заявили об отказе идти на поводу у США в вопросе передачи С-400 Украине

В Оборонпроме Турции заявили, что страна не откажется от С-400 под давлением США

Фото: Reuters

Турция не намерена идти на поводу США или НАТО и отказываться от зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Он подчеркнул, что Анкара не рассматривает данный вопрос в качестве предмета для обсуждений. По словам Демира, позиция турецких властей заключается в том, чтобы обеспечить мир и прекратить конфликт на Украине. При этом он добавил, что Анкара продолжит сотрудничество с Россией.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре оценил вероятность передачи Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Киеву. В беседе с NEWS.ru он заявил, что подобный шаг невозможен, так как сильно усложнит отношения между Турцией и Россией.

20 марта представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.

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Ксения Назарова
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