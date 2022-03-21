Оценена возможность передачи Турцией С-400 на Украину

Политолог Дюрре заявил, что Анкара не может направлять С-400 Украине без согласия Москвы

Турецкий политолог Икбаль Дюрре оценил вероятность передачи Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Киеву. В беседе с NEWS.ru он заявил, что подобный шаг невозможен, так как сильно усложнит отношения между Турцией и Россией.

Эксперт подчеркнул, что, согласно российско-турецкому договору, Анкара не может перенаправлять С-400 в другие государства без согласия Москвы. По его словам, заявлениями об обратном США пытаются рассорить страны.

«Это просто такой ход со стороны американцев, зная о том, что результата не будет, но чтобы как-то испортить отношения РФ и Турции хотя бы на таком уровне. Результата не будет, но все-таки шум [получится] поднять», — добавил Дюрре, отметив, что, скорее всего, Соединенные Штаты продолжат давить на Турцию из-за ее нейтральной позиции в отношении украинского кризиса.

«Но ни при каких обстоятельствах, я думаю, Турция на такой шаг (передачу Киеву С-400 — прим. «Ленты.ру») не пойдет», — еще раз подчеркнул политолог.

Ранее 20 марта представитель Пентагона подтвердил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.