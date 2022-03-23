В Госдуме отреагировали на высылку российских дипломатов из Польши

В Госдуме заявили о возможном разрыве отношений из-за высылки Польшей дипломатов

Высылка 45 российских дипломатов из Польши может привезти к разрыву дипломатических отношений между между странами. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

По его словам, высылка такого большого числа дипломатов из корпуса общей численностью 60 человек создает возможность полной парализации работы посольства.

Шхагошев добавил, что обвинения в шпионаже, выдвинутые Польшей в отношении российских дипломатов, должны иметь серьезные доказательства. При этом он добавил, что Россия оставляет за собой право применить к полякам симметричные меры.

Ранее посол России в Польше Сергей Андрев заявил, что российская сторона примет меры в ответ на высылку Польшей дипломатов. При этом он подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений речи пока не идет.

Утром среды, 23 марта, правительство Польши приняло решение выслать из страны 45 российских дипломатов. Соответствующую ноту польские власти вручили лично российскому послу.