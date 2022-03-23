ЛДПР призвала Путина остановить поставки энергоресурсов в недружественные страны

В ЛДПР призвали Путина прекратить поставки энергоресурсов в недружественные страны

Необходимо прекратить поставки энергоресурсов в США, Европу и другие страны, которые поддерживают антироссийские санкции, это приведет к массовой остановке производств там. К этому президента России Владимира Путина призвал член фракции ЛДПР, первый зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, сообщает Ura.ru в Telegram.

По его словам, остановка поставок приведет к росту цен на продукты в недружественных странах, что в дальнейшем побудит их народы сменить «антироссийских политиков на политиков здравого смысла».

После Россия будет готова восстановить свои поставки, однако для этого введет новую электронную валюту — цифровой золотой рубль. «И мы полностью откажемся от торговли за евро и доллары. Данное предложения наша фракция направит президенту страны»", — заключил Кошелев.

Ранее бывший посол США Майкл Макфол предложил странам Запада удерживать плату за российские энергоресурсы до окончания военной спецоперации на Украине. «Тогда Путин будет принимать решение, прекращать поставки нефти или нет», — подчеркнул он.