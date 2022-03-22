Бывший посол США предложил западным странам перестать платить за нефть из России

Экс-посол США Макфол предложил странам Запада удерживать плату за российские энергоресурсы

Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России до окончания военной спецоперации на Украине. Об этом в Twitter заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Экс-посол предложил западным странам удерживать плату за российские энергоресурсы «на счетах условного депонирования, пока [президент России Владимир] Путин не закончит войну». «Тогда Путин будет принимать решение, прекращать поставки нефти или нет», — заключил он.

Ранее Макфол назвал реальную, по его мнению, угрозу для российского лидера. «Украинская демократия сегодня, а не членство Украины в НАТО в каком-то отдаленном будущем является реальной угрозой для Путина», — указал экс-посол.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.