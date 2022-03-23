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Путин прервал совещание с правительством из-за протокольного мероприятия

Президент России Путин прервал совещание с правительством из-за протокольного мероприятия

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин прервал заседание с правительством, сообщив, что в его графике появилось «протокольное мероприятие». Об этом сообщает РИА Новости.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о телефонном звонке. Путин удалился после выступления министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева.

«Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом попросил бы Мантурова Дениса Валентиновича, Михаила Альбертовича Мурашко доложить», — цитирует РИА Новости президента.

На заседании с правительством президент сделал распоряжение, согласно которому все расчеты за поставки газа в Европу должны быть в кратчайшее время переведены на рубли. После этого курс российской валюты резко окреп, опустившись ниже 100 рублей за доллар.

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Роман Кирьянов
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