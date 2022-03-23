Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши

Диетолог Калинчев заявил, что суши и роллы опасны из-за риска инфицирования паразитами

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил об опасности употребления роллов и суши. Его слова передает URA.RU.

Калинчев объяснил, что из-за сырой рыбы в составе повышается риск инфицирования паразитами. «То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти "пальцем в небо"», — заявил он.

Ранее врачи-диетологи из США назвали наиболее полезные для здоровья последствия употребления рыбы. По их словам, добавление рыбы в рацион способно помочь в борьбе с болезнями сердца и депрессией, улучшить работу мозга и качество сна, а также поспособствовать лечению ревматоидного артрита у пожилых людей.