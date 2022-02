Названы последствия употребления рыбы для здоровья

Врачи-диетологи из США назвали наиболее полезные для здоровья последствия употребления рыбы. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Американские специалисты уверены, что добавление рыбы в рацион способно помочь в борьбе с болезнями сердца и депрессией, улучшить работу мозга и качество сна, а также поспособствовать лечению ревматоидного артрита у пожилых людей. «Употребление двух порций жирной рыбы в неделю улучшает работу сердца и снижает риск инфарктов и инсультов», — говорит диетолог Джули Аптон.

Она также заявила, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось, важны для улучшения качества сна.

Ее коллега Доун Джексон Блатнер добавила, что регулярное употребление рыбы способствует увеличению количества серого вещества в мозгу, что улучшает память и когнитивные функции.

Диетолог заметила, что недостаток омега-3-ненасыщенных жирных кислот часто обнаруживают у людей, страдающих депрессией. «Согласно исследованиям, в странах с высоким уровнем потребления рыбы, таких как Япония, Тайвань и Гонконг, уровень депрессии крайне низок», — утверждает Блатнер.

