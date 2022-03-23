Трансгенный салат укрепит кости космонавтов

Американские ученые создали сорт салата, который поможет укрепить кости космонавтов

Специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе (США) вырастили сорт салата, который поможет укрепить кости в условиях микрогравитации. Об этом сообщает издание The Sun.

Американские ученые отметили, что в условиях низкой гравитации человеческие кости постепенно теряют свою прочность. В НАСА заявили, что за месяц космического полета кости могут терять от 1 до 1,5 процента плотности. В этой связи и для профилактики остеопороза специалисты посоветовали определенный сорт салата.

Созданный в лаборатории салат включает в себя человеческий ген, вырабатывающий гормон, который способствует здоровому формированию костей. Трансгенный салат-латук можно выращивать на борту станции или космического корабля из мини-семян. По оценке медиков, в сутки одному члену космической команды требуется около 380 граммов салата.

«После возвращения на Землю потеря костной массы не может быть полностью исправлена реабилитацией», — заключили специалисты НАСА. У ученых есть опасения, что дефицит костной массы может усугубиться в условиях более длительной миссии, например, экспедиции на Марс. Полет туда и обратно с посадкой может занять около трех лет.

Специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе отметили, что еще не пробовали новый сорт салата, так как его безопасность пока не доказана. Исследователи планируют провести несколько дополнительных испытаний, чтобы выяснить, может ли данный продукт помочь людям не только в космосе, но и на Земле.

Ранее астробиологи описали возможность дышать в космосе. По словам специалистов, в агрессивной среде можно распространять цианобактерии, которые способны поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород.