Ученые описали возможность дышать в космосе

Специалисты заявили, что цианобактерии могут вырабатывать кислород в космосе

Цианобактерии могут поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород, что может быть полезным для живых организмов в космосе. Об этом сообщает издание The Sun.

Авторы заявили, что космические путешествия сложны по многим причинам, но нехватка кислорода во враждебной для человека среде является одним из самых больших препятствий. Ученые отметили, что проблему отсутствия кислорода могут решить цианобактерии, которые вырабатывают его из углекислого газа. В разговоре с журналистами авторы описали возможность для человека дышать в космосе.

В этой связи специалисты полагают, что данные бактерии будут полезны в ходе колонизации Марса. «Цианобактерии могут использовать газы, доступные в марсианской атмосфере, при низком общем давлении, в качестве источника углерода и азота», — объяснил астробиолог Сиприен Версо (Cyprien Verseux).

Проведенные учеными эксперименты доказали, что цианобактерии теоретически могут расти в марсианской среде. Бактерии обитают в очень враждебной среде на Земле, поэтому есть надежда, что цианобактерии смогут выжить и на Марсе. «Цианобактерии сохранили свою способность расти в воде, содержащей марсианскую пыль, и их по-прежнему можно было использовать для питания других микробов», — подчеркнул Версо.

Ранее стало известно, что Великобритания выделит грант на два миллиона фунтов стерлингов для Rolls-Royce, которая займется реализацией проекта автоматической космической станции, добывающей кислород в космосе. Выделенные средства пойдут на развитие и разработку инновационных проектов для освоения и изучения космоса.