Новый iPhone SE проверили на прочность

Специалисты Allstate оценили высокую прочность нового iPhone SE

В страховой компании Allstate оценили прочность нового смартфона iPhone SE. Об этом сообщает издание MacRumors.

Специалисты организации проверили прочность представленного 8 марта девайса серией контролируемых падений с высоты. Эксперты заключили, что SE третьего поколения оказался более прочным, чем его предшественник. Также девайс считается таким же качественным, как iPhone 13.

По словам специалистов, новый SE выдержал падение с высоты 1,8 метра, при этом аппарат приземлился на твердую поверхность экраном — аппарат получил незначительные потертости. Отмечается, что устройство имеет усиленную переднюю панель, хотя и не такую прочную, как у iPhone 13, который получил стекло Ceramic Shield. При повторном падении с той же высоты iPhone SE приземлился на раму и получил небольшие потертости.

Кроме того, сотрудники страхового агентства проверили влагозащиту корпуса девайса. Телефон на полчаса погрузили в воду на глубину около одного метра. Девайс успешно перенес испытание, однако в течение часа после извлечения исходящий из динамиков звук был несколько приглушен. В качестве вывода специалисты рекомендовали владельцам SE пользоваться защитными стеклами и чехлами, чтобы избежать сильных повреждений.

Флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra провалил тест на прочность, который в конце февраля провел блогер под ником PBKreviews. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.